Die drei ??? – Geheimnis der Schattenhelden ist ein Spiel der drei Detektive aus Rocky Beach von United Soft Media (UIEG) aus dem Jahr 2017.

Die drei ??? – Geheimnis der Schattenhelden: In Rocky Beach soll eine neue, streng geheime TV-Serie über eine Liga von Superhelden gedreht werden, die im Auftrag der Regierung als Spione tätig sind. Als am Drehtag der Hauptdarsteller und sein geheimer Superhelden-Anzug fehlen, schaltet Peters Vater, der für die Special Effects zuständig ist, die drei ??? ein. Und tatsächlich scheinen auch in der Realität Spione am Werk zu sein … Können Justus, Peter und Bob den Schauspieler finden und die Serie retten?

Das neue Abenteuer der drei Fragezeichen als Computerspiel ist das erste Spiel was ich auf meinem neuen iMac spiele. Ich weiß der Mac ist nicht zum spielen gedacht, aber es ist im App Store verfügbar und ich dachte mir das wäre mal genau das richtige um den Mac zum spielen zu testen, vor allem weil ich so ein riesen Fan der drei Fragezeichen bin.

Das Spiel hat erst einmal einen großer Punkt der Fans im Grunde schon zwingt es zu kaufen. Es sind die originalen Sprecher mit dabei und somit ist das Spiel wie ein interaktives Hörspiel, großartig. Dazu kommen nett gezeichnete Orte bei denen man Ermitteln kann und interaktiv ist es wirklich, dazu niemals irgendwie nervig oder zu schwer, dass man immer im Flow der Geschichte bleibt, wie man so schön sagt. Ein tolles Abenteuer, das mit gut gefallen hat, für Fans, wie gesagt, ein absolutes MUSS.

8,0 von 10 Fragezeichen