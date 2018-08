Die drei ??? 194 und die Zeitreisende ist das neueste Hörspiel der drei Detektive von Europa (Sony Music) vom 20. Juli 2018.

Die drei ??? 194 und die Zeitreisende: Was hat es mit dem geheimen Zeitreise-Experiment von Quentin Kurtz auf sich? Weshalb wurden er und seine Tochter Aurora vom CIA gesucht? Und wohin verschwanden die beiden vor mehr als 30 Jahren spurlos? Als die drei ??? sich dieses mysteriösen Falles annehmen, scheinen die Gesetze der Logik außer Kraft gesetzt zu sein. Denn plötzlich steht die verschollene Aurora leibhaftig vor ihnen – ohne auch nur einen Tag gealtert zu sein …

Ich habe es schon oft in Themen geschrieben die sich um Zeitreisen drehen: Ich bin absoluter Fan von der Thematik und war richtig gespannt auf diese Folge, die eben genau das zum Thema macht. Ich fand die Umsetzung richtig gut, die Folge erinnert an die früheren, also an die, die man durchaus auch immer wieder hören kann. Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Allerdings fand ich das Ende enttäuschend, das hätte ich mir klarer gewünscht, das hat die Folge so ein bisschen schlechter gemacht, die sonst allerdings richtig perfekt war, wirklich, ich bin schwer begeistert von der Geschichte und kann euch sehr raten hier einmal reinzuhören, lediglich das Ende war nicht gut, aber das ist im Grunde nicht so schlimm. Hört unbedingt mal rein.

8,5 von 10 Zeitreisende