Die Drei ???: 187 – und das silberne Amulett: Eine rätselhafte Botschaft fliegt über den Zaun des Schrottplatzes: eine Dose, darin ein Schlüssel, ein Parkschein und ein silbernes Amulett. Was hat es damit auf sich? Und vor allem: Wer hat den drei ??? die Dose zugespielt? Justus, Peter und Bob müssen Antworten auf viele Fragen finden – und das schnell…

Den Anfang der Folge fand ich ziemlich klasse, allerdings wurde es dann immer wirrer und ich hatte das Gefühl das man dieses Mal wirklich sehr viel versucht hat in dieser Folge unterzubringen, meiner Meinung nach schon etwas zu viel. Es ist ja generell so, dass die Fälle schwächer wurden seit Folge 100, aber dies Mal war das schon etwas viel, am Ende dann mal wieder ein riesen Monolog, der alles aufgeklärt hat, ich finde es schade, dass es so etwas braucht, denn auch Spannung kam da selten auf wenn man nie wirklich weiß um was es geht. Ich hoffe sehr die nächste Folge wird wieder besser.