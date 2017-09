Die deutschen Münzen seit 1871: Bewertungen mit aktuellen Marktpreisen ist ein Münzbuch aus dem Battenberg Gietl Verlag von 2017.

Die deutschen Münzen seit 1871: Bewertungen mit aktuellen Marktpreisen: Der Jaeger dokumentiert komplett alle Epochen der Mark-Währung in Deutschland einschließlich seiner Kolonien und Besatzungsausgaben, von der Schaffung der Goldwährung 1871 bis hin zur goldenen Abschiedsmark der Deutschen Bundesbank aus dem Jahr 2001. Ebenso erfasst sind die deutschen Euro-Kursmünzen, die Starter-Kits , die deutschen Euro-Kursmünzensätze und die deutschen Euro-Gedenkmünzen in Gold und Silber. Alle Münzen, inklusive der neuesten deutschen Euro-Prägungen, sind fachmännisch bestimmt und in Euro in mehreren Erhaltungsgraden aktuell bewertet.

Mein Vater ist großer Münzsammler. Seit ich ein kleiner Junge bin wachse ich damit sozusagen auch auf. Gerade als kleiner Junge und Jugendlicher hat er mir seine Münzen ständig gezeigt, wir waren oft unterwegs um neue Münzen, die ihm in seiner Sammlung fehlten zu kaufen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich so viel Ahnung da nie davon hatte, mich aber in den letzten Monaten das Ganze doch mehr interessiert. Ich finde die Geschichte hinter einer Münze spannend, der Grund sozusagen warum eine Münze an Wert gewinnt oder verliert. Dieses neu geweckte Interesse in mir habe ich als Grund genommen diese Münzen zu katalogisieren und das weiß jeder Sammler geht am besten mit den Münzbüchern aus dem Battenberg Gietl Verlag.

Besonders bin ich von diesem Katalog, welcher nur deutsche Münzen enthält. Die Qualität des Buches ist wirklich extrem hochwertig. Die Seiten sind nicht billiges Papier, das Buch wird auch ein hundertes Mal durchblättern gut standhalten, wie es sich für einen Münzkatalog gehört. Ich bin schwer begeistert und bin schon diese Tage dabei meine Euro Münzen zu suchen. Habt ihr noch ältere deutsche Münzen? Vielleicht sind sie wertvoll, das findet ihr mit diesem Buch ganz einfach heraus.

8,5 von 10 Geldspeichern