Die Deutschen Hits 2017 ist ein Schlagermusik-Sampler von Da Records (Da Music) aus dem Jahr 2017.

Die Deutschen Hits 2017: Wer mich kennt weiß ja, dass ich so manche Mallorca-Hits total bescheuert finde und daher bin ich froh, dass es nur ganz wenige auf diesen Sampler geschafft haben, eigentlich nur 3 oder 4 die schlimm nervig für mich sind. Ansonsten ist das wirklich ein toller Schlagersampler, den man ernsthaft gut hören kann und mir gefallen hat. Ich war sogar verwundert wie viele alte Stars noch in der Szene vertreten sind, Schlager höre ich ja nur wenn ich in der Stimmung dazu bin, was leider nicht oft vorkommt, daher war es hier schön mal wieder was von denen zu hören die man so kennt.

