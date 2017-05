Die Campingbus-Bibel: Reisen – Leben – Essen – Schlafen: Camping, und insbesondere mit einem stilechten VW-Wohnmobil mit Heckmotor, ist keine Frage des Alters, sondern der Lebenseinstellung. Vom Opernbesuch bis hin zum Surfen, ob Kochen, Schlafen oder Reisen: Ein Wohnmobil ist für alles zu gebrauchen und sich für nichts zu schade – wie Martin Dorey stilecht beweist. Sein launig illustriertes und noch besser geschriebenes Campingbuch vermittelt beinahe so viel Spaß wie ein Wohnmobil-Urlaub und hat eine Unmenge an Tipps zu allen Aspekten rund um den mobilen Lifestyle sowie allen Lebenslagen, mit denen sich ein Camper konfrontiert sehen könnte.

Ich träume schon so lange von einem Wohnmobil bzw. damit Urlaub zu machen. Das muss ein tolles Gefühl sein, eine Art Freiheit, die man genießen kann, von der ich eben schon lange schwärme. Ich vergleiche auch schon lange Preise von Wohnmobilen, man kann ja auch welche mieten, man muss sich ja nicht gleich eines kaufen. Aber ich schweife etwas ab.

Das Buch hat mich an diesen Traum erinnert, als ich es gesehen habe musste ich es natürlich haben, denn es zeigt alles was in irgendeiner Form mit Camping zu tun hat. Ob das nun eine Übersicht von Campern, alten VW Bussen, modernen Wohnwagen oder Rezepte für die schnelle Mahlzeit sind, hier kommt dieses Lebensgefühl so wunderbar rüber, das von dem ich träume und das was ich einmal erleben möchte. Das Buch hat es geschafft meinen Wunsch, vielleicht nicht zu realisieren, aber zu festigen, denn das Wetter ist schön und ich habe mich nach dem Lesen im Internet erwischt, einen Camper aussuchen zum Mieten. Lass dich doch auch davon begeistern.