Die Bibel: Gesamtausgabe. Revidierte Einheitsübersetzung 2017: Der Klassiker unter den Bibelausgaben! Die preiswerte Ausgabe für Schule und Gemeinde ist auf hochwertiges Bibeldünndruckpapier gedruckt. Zusätzliche Sonderseiten erleichtern den Einstieg ins Bibellesen und unterstützen bei der Vorbereitung des Religionsunterrichts:

Wie finde ich eine Bibelstelle?

Bibeltexte zum Entdecken.

GPS-Daten für biblische Orte.

Als Schulbibel zugelassen. Zweispaltiger Satz, Bibeldünndruckpapier, gut lesbare Typografie, s/w-Layout. Mit Einführungen in jedes biblische Buch, Zwischenüberschriften, Anmerkungen, Verweisstellen und einem Anhang mit Stichwort- und Personenregister, Zeittafel mit Sacherläuterungen und 9 Karten. Die Einheitsübersetzung wird im gesamten deutschsprachigen Raum genutzt und ist innerhalb der katholischen Kirche die verbindliche Fassung für Liturgie, Schule und Seelsorge.

Ich habe keine aktuelle Übersetzung der Bibel hier, allerdings die Lutherbibel aus dem 16. Jahrhundert. In dieser aktuellen Übersetzung merkt man, wenn man mal in der Bibel gelesen hat einige Unterschiede: Aus den Wörter „Brüder“ wurde „Brüder und Schwestern“, aus „Söhne“ wurde „Kinder“, aus „Väter“ wurde „Eltern“ und aus „empfangen“ wurde „schwanger“. Das Wort „Jungfrau“ wird nun mit „junger Frau“ übersetzt und aus dem Apostel Junia wurde die Apostelin Junias. Das sind so ein paar Sachen die man leicht entdecken kann.

Der ganze Sprachgebrauch wurde also ein bisschen an unsere Zeit angepasst, was einerseits Sinn macht, weil die Bibel dann vermutlich für junge Menschen zugänglicher ist, aber ob ich das gut finde weiß ich gar nicht so genau. Es ist schwer sich daran zu gewöhnen, wenn man eben nur eine andere Version kennt. Der Inhalt bleibt natürlich derselbe. Wer mich kennt weiß: Ich bin nicht gläubig, aber ich blättere gerne mal in der Bibel herum und lese Passagen, weil ich mich für Glaubensrichtungen interessiere, vieles macht Sinn, ich glaube halt nur nicht an einen Gott. Aber das wäre eine andere Diskussion. Schaut einfach selbst mal rein, dies Buch sollte nirgendwo fehlen.