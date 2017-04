Die Bibel für Einsteiger: Fontis veröffentlicht die reich illustrierte und bebilderte „Die Bibel für Einsteiger (YOUBE Edition)“. Diese Bibel basiert auf der Struktur der bekannten „YOUCAT-Bibel“ und liefert dazu das „Pendant“, das passende evangelische Gegenstück. Alle Bibeltexte stammen aus der beliebten Übersetzung „Hoffnung für alle“. Die Bearbeitung aller Begleittexte, Zitate und Info-Kästen erfolgte durch das „Hoffnung für alle“-Übersetzerteam. Die Auswahl der Texte und die Kommentare zu dieser Bibel wurden von international renommierten Wissenschaftlern zusammengestellt. Dabei wurde die Empfehlung von Pfarrern und Gemeindeleitern („Wenn ihr etwas für junge Leute machen wollt, müsst ihr es mit ihnen machen!“) beachtet: Viele Jugendliche waren am Entstehungsprozess mitbeteiligt und steuerten ihre Erfahrungen mit der Bibel in kleinen Zeugnissen bei. Die witzigen Illustrationen von Alexander von Lengerke, der seine Strichmännchen in einer „Storyline“ durch das gesamte Buch schickt, sollen junge, vielleicht auch noch ganz bibelferne Leser zur Lektüre einladen.

Ich habe schon oft Dinge über die Bibel geschrieben, ich besitze diverse Ausgaben und finde dies Buch, wenn ich auch an Dinge wie die Schöpfung nicht glaube, interessant. Das Problem dieser, ich nennen sie mal, Lebensanleitung ist das sie jungen Menschen nicht zugänglich ist. Ich habe immer schon gesagt man müsste die Bibel für Jugendliche besser aufbereiten, bzw. generell für alle die, die zwar Interesse haben sich aber nicht gleich von dieser dicken Bibel erschlagen lassen wollen. Denn seien wir ehrlich, jeder der mal drin gelesen hat weiß wie schwer sie zu verstehen oder zu deuten ist. Dies Buch Die Bibel für Einsteiger schafft das, was ich immer verlangt habe, sie bietet einen Überblick, sogar einen detaillierten, über die Bibel. Damit dient dies Buch in der Tat als wunderbarer einfacher Einsteig in die Bibel und somit zur Religion. Jeder der daran also Interesse hat sollte hier einmal hineinschauen, ich fand es, auch wenn ich selbst nicht dran glaube, sehr frisch gemacht. Aber schaut am besten selbst mal rein.