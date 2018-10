Die Bibel. einfach lesen: Gottes Weg mit den Menschen ist ein Buch aus dem Neukirchener Kalenderverlag vom 17. August 2018.

Letzte Aktualisierung am 2.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die Bibel. einfach lesen: Gottes Weg mit den Menschen: Das Ziel dieser neuen Bibelausgabe ist es, die Bibel und deren Botschaft einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen. Dabei orientiert sie sich am Text der Neukirchener Kinderbibel und erreicht durch ihren elementaren und prägnanten Erzählstil Menschen, denen die Bibel fremd geworden ist oder die den christlichen Glauben gerade erst für sich entdecken. Ihre gut verständliche Sprache lädt Menschen verschiedenster Herkunft und jeden Alters dazu ein, die Bibel „einfach zu lesen“ und im Lesen für sich neu zu entdecken. Ihre Kennzeichen sind die sorgfältig gestalteten Texte, die sich auch für den liturgischen Gebrauch eignen. Zur Vertiefung der biblischen Lektüre dient die Einführung in die Bibel und ihre Geschichten im zweiten Teil der Bibelausgabe.

Ich habe zwar mit Gott nicht so viel am Hut, wie man so schön sagt, lese aber gerne in der Bibel, warum ich das mache ich schwer zu erklären. Die Bibel ist eine tolle Anleitung fürs Leben, unabhängig vom Glauben, wie ich finde. Diese Ausgabe hat mich interessiert, ich wollte mal schauen wie die Bibeltexte in leichter Sprache ausfallen und ich bin richtig begeistert. Die einzelnen Geschichten sind hier sehr schön dargestellt. Mit vielen Abschnitten und vereinfachter Sprache. So kann im Grunde jeder mal die Bibel lesen und vor allem auch verstehen, was bei der normalen Ausgabe ja ab und an etwas schwer fällt. Ich kann euch also einen Blick hinein empfehlen.

8,0 von 10 Bibelgechichten