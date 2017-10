Die Beziehungsformel: Endlich glücklich lieben ist ein Sex-Ratgeber aus dem Ueberreuter Verlag von 2017.

Die Beziehungsformel: Endlich glücklich lieben: Beziehungen werden von un-bewussten Glaubenssätzen bestimmt, die uns im Laufe des Lebens prägen. Sie entscheiden darüber, ob wir erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen eingehen können oder darin scheitern. Diesen Mechanismen sind wir nicht hilflos ausgeliefert. Das Buch zeigt, wie es gelingt, hemmende Beziehungsformeln aufzuheben und positive Kräfte freizusetzen, die uns helfen, das Leben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. So wie im Märchen die zwölfte Fee den Fluch der dreizehnten Fee entschärfen und der Prinz Dornröschen wieder erwecken kann, liegt es bei uns, die ‚innere gute Fee‘ zu aktivieren und im entscheidenden Augenblick den Märchenprinzen an uns heranzulassen, Chancen und Wendepunkte im Leben zu erkennen.

Ein sehr interessantes Thema, ich habe mich schon oft gefragt ob ich Beziehungsfähig bin überhaupt, denn ich empfinde das führen einer Beziehung als anstrengend und wollte unbedingt mal in dies Buch hineinschauen. Zu Anfang wird gezeigt welcher Beziehungstyp man überhaupt ist dann geht es so richtig los. Es wird jede Art von Beziehung, die es geben kann beleuchtet, sei es nun die Chef und Angestellten Beziehung oder ein rapider Beziehungsabbruch durch Suizid. Hier ist wirklich alles mit dabei und jeder findet sich irgendwo wieder. Mir hat das einiges über mich selbst gezeigt und ich glaube jetzt etwas besser zu wissen worauf es in einer Beziehung überhaupt ankommt, das fand ich sehr spannend. Schau du doch auch einfach mal rein, ganz sicher wirst Du auch etwas neues erfahren, wette ich. Viel Spaß beim lesen.

7,5 von 10 glücklichen Beziehungen