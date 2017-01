Die Besucher: Wir schreiben das Jahr 2484. Die Menschheit lebt vereint unter einer gemeinschaftlichen Regierung. Längst gehören Hunger, Seuchen und Kriege der Vergangenheit an. Unversehens bedroht jedoch ein Meteorit auf Kollisionskurs mit der Erde die Idylle. Zur Rettung der Welt muss eine verschollene Formel des Genies Adam Bernau her, mit der man ganze Welten im Raum verschieben kann. Adam hatte diese Formel schon als Schüler im Jahr 1984 entwickelt und in sein legendäres Heft Nummer 1 eingetragen, das allerdings seit 500 Jahren verschwunden ist. Um die Menschheit zu retten, macht sich der Akademiker Rudolph Filip mit seinem Team – bestehend aus der Historikerin und Zoo-Linguistin Emilia Fernandez, dem Techniker Leo Kane und dem Arzt Jacques Michell – auf eine Zeitreise ins Jahr 1984. Der Ausflug in die Vergangenheit, der ursprünglich nur wenige Stunden dauern sollte, muss schon bald verlängert werden: Da sich das gesuchte Heft nicht so einfach finden lässt wie erwartet, müssen sich die Besucher aus der Zukunft in einer Welt voller fremdartiger Sitten und Gebräuche unauffällig an die Fersen des jungen Adam Bernau heften. Zu allem Überfluss merken Filip und seine Kollegen schon bald, dass der Adam des Jahres 1984 noch wenig mit dem späteren Genie und Nobelpreisträger gemeinsam hat – sondern ein ganz normaler Junge ist, der vor allem Flausen im Kopf hat…

1. Im Jahre 2484

2. Stufen in die Vergangenheit

3. Kontakt

4. Aktion Heft 1

5. Nur nicht auffallen

6. Das Geheimnis des großen Lehrers

7. Kirmes um Mitternacht

8. Genie hinter Mauern

9. 43 Grad Fieber

10. Adam ’84 – bitte melden

11. Es geschah morgen

12. Millionen aus der Zukunft

13. Entdeckt

14. Wasser und Tränen

15. Kleine Reparatur der Welt

Bis vor einiger Zeit kannte ich die Serie nicht, mir hat ein Bekannter davon erzählt und ich war direkt Feuer und Flamme, denn Geschichten um Zeitreisen sind ja genau mein Ding, ich schaue so gerne Zeitreise Filme und Serien, dass ich mir diese sofort gekauft habe, ist ja auch günstig bei Amazon zu bekommen. Die Serie ist nicht sehr lang, 15 Folgen, die jeweils eine knappe halbe Stunde gehen. Ich fand die aber richtig gelungen. Mir hat es Spaß gemacht zu sehen was man sich früher gedacht hat wie die Zukunft aussehen könnte, welche Probleme Menschen aus der Zukunft hier haben könnten und letztendlich wie Menschen aus dem jetzt auf Menschen aus der Zukunft reagieren. Außerdem war die Serie sehr lustig und man konnte in jeder Folge gut lachen. Das Ende war dann ebenfalls sehr witzig und auch süß, aber ich will euch nicht zu viel verraten. Wer mal wieder eine richtig gute Serie sucht ist hier fündig geworden.

