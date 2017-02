Die besten Lauf-Events der Welt: Laufveranstaltungen haben sich zu Massenphänomenen und Publikumsmagneten entwickelt. Fast jede größere Stadt richtet einen eigenen Marathon aus. Nathalie Rivard präsentiert jedoch nicht nur die großen Klassiker von New York und Boston bis Berlin, ihre Aufmerksamkeit gilt auch ungewöhnlichen Läufen wie dem Brain Freezer, bei dem an Zwischenstationen Eis gegessen werden muss. Praktische Informationen zu den Terminen, dem Teilnahmealter, den herrschenden Temperaturen und dem Lauftyp werden ergänzt durch Angaben zu Medaillen, den Kontaktdaten und weiteren nützlichen Informationen zur Rennstrecke, Übernachtungsmöglichkeiten, Ausrüstung und vielem mehr. Egal ob Sie nur Hobby-Läufer sind, Profi, Stadtläufer oder Wald und Berge bevorzugen – in diesem Buch ist garantiert für jeden Läufer-Typ das passende Event dabei!

Irgendwann vor ein paar Jahren hatte ich mal ein Buch übers Laufen gelesen. Geschrieben vom Extremläufer Christian Schiester. Das hatte mich so begeistert, dass ich irgendwann selbst angefangen bin zu laufen, aber aufgrund der vielen Arbeit habe ich dann auch schnell wieder aufgehört. Seitdem interessiere ich mich aber für derart Veranstaltungen, denn doch irgendwo ein kleines Ziel wäre es ja mal einen Marathon zu laufen. Das Ziel ist bei mir aber noch in weiter ferne, aber vorgenommen habe ich mir das definitiv. Bis dahin dachte ich mir kann ich mich mal über gängige Marathon Läufe informieren, welche gibt es? Welche sind besonders? Bei der Masse an Läufen in jeder Stadt, wer kann da noch sagen welche sich wirklich lohnen? Dies Buch kann das, so einfach. Hier sind die gängigsten und die, die am besondersten sind aufgelistet. Immer auch mir ein bisschen Info dazu, eben die Besonderheiten des jeweiligen Laufes. Für Läufer ein extrem interessantes Buch für die Planungen, schaut also unbedingt selbst mal rein.