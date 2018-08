Die andere Seite des Schmerzes ist ein Buch aus dem Verlag Edition Noack & Block vom 10. August 2018.

Die andere Seite des Schmerzes: Die Liebe zwischen Judith und Don beginnt 1967. Zwischen Flowerpower und Fliegerausbildung lassen sich die deutsche Studentin und der tatendurstige US-Pilot weder von gesellschaftlichen Konventionen noch von den Erwartungen ihrer Familien aufhalten. Judith genießt das aufregende Leben an Dons Seite. Doch dann zieht er in den Vietnamkrieg und kehrt traumatisiert zurück …

Make love not war, in diesem Spruch steckt so viel wahres drinnen. Dieser Roman ist so aktuell wie nie zuvor, auch wenn es hier um Den Vietnam Krieg geht, gibt es auch heute noch Tausende Soldaten die traumatisiert aus Einsätzen zurück kommen zu ihren Familien. Bei uns in der Stadt ist vor noch gar nicht so langer Zeit was schlimmes passiert, hier hat sich ein Soldat das Leben genommen, weil er die Erlebnisse in seinem Einsatz nicht verkraften konnte. Dieser Roman fasst das Thema auf und zeigt wie die Frauen damit umgehen, was das für die Familie bedeutet und nähert sich dem Thema an, eingepackt in eine Liebesgeschichte, was nun eigentlich nicht so mein Fall ist, hier aber wirklich gut beschrieben steht. Ich kann euch diesen Roman empfehlen.

7,5 von 10 Ängsten