Die Alchemie der Pflanzen: Das große Lexikon der Nahrungspflanzen ist ein Buch aus dem Kopp Verlag vom 21. Juni 2019.

Die Alchemie der Pflanzen: Das große Lexikon der Nahrungspflanzen und ihre Anwendung für die menschliche Gesundheit Die Praxis der Pflanzenalchemie zur Anwendung und Nutzung er verbodrgenen Heilkräfte von:

Kräutern und Gewürzen

Gemüse und Körnern

Bäumen und Sträuchern

Constanze von Eschbach

Letzte Aktualisierung am 25.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die Alchemie der Pflanzen: Das große Lexikon der Nahrungspflanzen: Die Alchemie der Pflanzen zeigt Ihnen, wie Sie gängige Lebensmittel in Heilmittel verwandeln können. Was früher alltägliche Pflanzen waren, wird so zu Ihrer persönlichen Naturapotheke. In Ihrem Garten, im Gemüseladen, auf dem Wochenmarkt, im Hofladen, aber auch im Supermarkt gibt es natürliche Gesundheit für alle Beschwerden und für unser Wohlbefinden.

Die ausgewiesene Kräuterfrau Constanze von Eschbach beschreibt, wie Sie die einzigartigen und geheimnisvollen Heilkräfte der einzelnen Pflanzen aktivieren können. In einem vitalen und lebendigen Austausch im Menschen entfalten sie ihre wunderbare Wirkung.

Unter der Anleitung von Constanze von Eschbach werden Sie verstehen, wie Sie die Eigenschaften jeder einzelnen Pflanze an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. So erhalten Sie einen persönlichen und geradezu magischen Zugang zu Ihrer Gesundheit und der Ihrer Familie. Constanze von Eschbach untersucht 62 der besten und wirkungsvollsten Pflanzen und zeigt, wie Sie deren heilende Energie mit den Krankheiten in harmonischen Einklang bringen können.

Die Wahl gerade dieser Kräuter ist keineswegs Willkür, sondern beruht auf jahrtausendelangen Erfahrungen und Ritualen. Denn zur Alchemie der Pflanzen gehören die mythischen Erzählungen der Kräuterkundigen und Heiler, die weit in die Tiefe der Zeit zurückreichen. Die Pflanzenseele, modern gesprochen die Pflanzeninformation, wurde lange vor uns Menschen geschaffen. Sie übermittelt uns Botschaften, die wir lesen können, und schenkt uns Erfahrungen, die uns begreifen lassen, dass auch wir Teil der Natur sind – nicht mehr und nicht weniger.

Erweitern Sie Ihr Wissen über Heilkräuter und Gewürze, und nutzen Sie die Apotheke der Natur, um sich selbst und Ihre ganze Familie gesund zu ernähren, zu heilen und zu pflegen!

9,0 von 10 wunderschönen Pflanzen