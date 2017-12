Die 50 besten Blutzucker-Killer: Blutzucker erfolgreich senken ohne Pillen ist ein Buch aus dem TRIAS Verlag von 2017.

Die 50 besten Blutzucker-Killer: Blutzucker erfolgreich senken ohne Pillen: Waren Ihre Zuckerwerte in der letzten Zeit nicht in Ordnung? Haben Sie Diabetes Typ 2 oder eine gestörte Glukosetoleranz? Erhöhte Blutzuckerwerte können ganz ohne Medikamente auch auf natürlichem Weg gesenkt werden – durch gezielte Ernährung, wertvolle Mineralstoffe und Stressabbau.

Ich habe erst kürzlich gelesen, dass knappe 7 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt sind in Deutschland. Das sind fast 10 Prozent der Einwohner in Deutschland, also beinahe jeder zehnte. Das finde ich schon heftig. Auch ich gehöre zu denen, die es wohl bald bekommen und mache mir so meine Gedanken wie ich das vermeiden kann, bzw. wie ich ohne Medikamente leben kann, falls es mal soweit kommen sollte. Dabei habe ich dieses Buch gefunden, dass 50 Tipps parat hat den Blutzucker zu senken eben ohne Pillen oder Spritzen. Wusstet ihr zb. das das Gewürz Zimt extrem zuckersenkend ist? Ich auch nicht. Das aber nur einer der vielen Tipps. Schaut einfach selbst mal rein und macht euch ein Bild, wenn ihr Diabetes habt, dann ist dies Buch eine echte Alternative zu euren Medikamenten. Aber entscheidet es nie alleine, sprecht das immer mit eurem Arzt ab.

7,5 von 10 Zimtstangen