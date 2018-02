Dian Hanson’s Butt Book ist ein Buch mit erotischen Fotografien von Po´s aus dem TASCHEN Verlag vom 6. Februar 2018.

Letzte Aktualisierung am 19.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Dian Hanson’s Butt Book: Das Kama Sutra gibt detaillierte Anweisungen, wie man ihn verdrischt. Der moderne Italiener berührt ihn als Glücksbringer, bevor er eine Wette platziert. Amerikanerinnen lassen ihn schon fast so häufig vergrößern wie ihre Brüste. Der weibliche Po, Podex, Popo, Arsch, Hintern hat schon immer die Fantasie beflügelt, Bewunderung erweckt und kultische Anbetung in der Kirche der Glutei Maximi (großen Gesäßmuskeln) erfahren.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Wie rezensiert man ein solches Buch ohne das es irgendwie blöd klingt, das habe ich mich jetzt eine ganze Zeit lang gefragt und ich versuche es einfach mal, auch auf die Gefahr hin man könnte das belächeln.

Ich selbst mag Ärsche. Ich drücke das extra etwas ordinär aus, weil es eben so ist, ich mag Frauenpos in all ihren Formen. Für mich ist das das schönste an einem weiblichen Körper, das was mich persönlich am meisten anspricht und ich denke, dass das bei dir ähnlich oder genau so sein wird, wenn du hergefunden hast. Die Bilder in diesem Buch sind klasse, nicht irgendwie schmuddelig, pervers oder zu sehr in Richtung pornografisch. Nein, es sind einfach schöne Aufnahmen von Frauen Hintern, nicht mehr und nicht weniger, genau das was sich Mann gerne anschaut. Ich kann also allen Po-Liebhabern empfehlen hier einmal reinzuschauen, hier bekommt man wirklich richtig gute Bilder für einen kleinen Preis denn das Buch ist sehr günstig, keine Ahnung wie der Verlag daran verdient, nutzt das aus.

8,0 von 10 runden Popos