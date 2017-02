Der SKY DFB Pokal Rückblick 2016/2017: Achtelfinale

Der SKY DFB Pokal Rückblick ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag des Fußball DFB Pokal vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, das Achtelfinale 2016/2017.

Der SKY DFB Pokal Rückblick 2016/2017

Was für eine große Schei… ich habe mich am Dienstag Abend so richtig aufgeregt. Der Schiri bei Köln Spiel war ja mal sowas von beschissen schlecht. Perl heißt er, da ist mir nur „Hamburg meine Perl(e)“ eingefallen. Der hat eine Scheiße zusammengepfiffen, witzigerweise nur negativ für den #Effzeh. Das war auch nicht das einzige Mal, Köln hatte schon mehrmals mit ihm Schwierigkeiten, so langsam zeichnet sich ab das er uns wohl nicht mag, schade drum, denn HSV war zwar aggressiv aber nicht besser. Aggressiv ist das richtige Wort, übermotiviert und nur am foulen. Aber was will man auch erwarten von so einem Drecksverein. Ebenfalls schade war das Ausscheiden von Walldorf Astoria, die erst im Elfmeterschießen bezwungen werden konnten. Bayern gewinnt auch nur knapp, hat aber überraschenderweise stark gespielt, das Spiel hätte auch höher ausgehen können.

Die Spiele am Mittwoch habe ich dann nicht mehr gesehen, zu groß war die Enttäuschung von dem HSV Spiel, das ich mal einen Tag keine Lust auf Fußball hatte. Es ging aber alles genau so aus, wie man es gedacht hätte.

Dienstag Hamburger SV: 1. FC Köln 2:0 (1:0) FC-Astoria Walldorf : Arminia Bielefeld 5:6 (1:1 / 1:1 / 1:1) ( n.E. ) Bayern München: VfL Wolfsburg 1:0 (1:0) SpVgg Greuther Fürth : Mgladbach 0:2 (0:2) Mittwoch Sportfreunde Lotte: TSV 1860 München 2:0 (1:0) SV Sandhausen : FC Schalke 04 1:4 (0:3) Borussia Dortmund: Hertha BSC 4:3 (0:1 / 1:1 / 1:1) ( n.E. ) Hannover 96 : Eintracht Frankfurt 1:2 (0:0)

Die Auslosung für das Viertelfinale im DFB Pokal hat folgende Partien ergeben.