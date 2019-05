Devil May Cry 5 ist ein Actionspiel von Capcom, das am 8. März 2019 u.a. für die PlayStation 4 erschien.

Devil May Cry 5: Devil May Cry ist zurück und stylisher denn je! Devil May Cry 5 erscheint im Frühjahr 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC und bringt die allseits beliebte Mischung aus stilisierter Hochgeschwindigkeitsaction und Charakteren aus dem Jenseits auf ein neues Level. Director Hideaki Itsuno und das Kernteam sind wieder zusammen, um die überdrehteste, technisch fortgeschrittenste und verrückteste Actionerfahrung dieser Generation zu erschaffen. Dank der RE Engine, der neuesten Grafik-Technologie von Capcom, ist das Spiel dabei spektakulärer denn je!

Devil May Cry ist eine einfach geile Spielereihe, man mal von dem 2013 erscheinenden DmC: Devil May Cry absieht. Das Spiel gehört einfach zu den Genrehighlights an denen sich andere Actionspiele orientieren und daher war ich einfach nur mega gespannt darauf wie dieser fünfte Teil sein wird, der ja direkt an die ersten 4 wieder anknüpft.

Die Grafik ist einfach nur der absolute Hammer. Das Spiel sieht geil aus, die Cutscenes ebenso und was soll ich sagen, der Sound ist der Oberhammer. Das Spiel ist schnell und actionreich, das Kombosystem durchdacht, kurz gesagt: Das Kerngameplay macht einfach nur Laune. Auch das man mit verschiedenen Charakteren spielen kann ist neu und anspruchsvoll, da jeder andere spezielle Angriffe hat. Aber das ist auch nie zu schwierig, denn man kann sich die Kombos dazuschalten lassen automatisch, wenn einem das zu schwer ist diese selbst auszuführen. Das macht das Spiel gerade für Casualgamer interessant, die einfach, wie ich es auch bin, nur Lust haben ein bisschen rumzulaufen und Action zu sehen.

Das einzige was schade war: Das Spiel ist etwas kurz mit gerade mal so round about 5 Stunden. Allerdings hatte ich diese 5 Stunden lang richtig Spaß dabei. Es geht hier auch nicht wirklich um die Story, sondern einfach um die Action und die macht richtig Laune, also schnell ran an die Tasten und loslegen.

8,5 von 10 Actionerfahrungen