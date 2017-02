Deutschlandreise von Roger Willemsen: Roger Willemsen reiste 2001 wochenlang mit dem Zug durch Deutschland und berichtete von seiner Entdeckungsfahrt, die kreuz und quer von Konstanz nach Kap Arkona, von Bonn nach Berlin, von Oberstdorf nach Rostock führt. Aus seinen Beobachtungen, Begegnungen und Erfahrungen entwarf Willemsen ein facettenreiches Bild, in dem wir uns selbst wiederfinden können. Er entdeckte neu, was allzu bekannt zu sein schien und uns deshalb unbekannt zu werden droht.

Ich mochte Roger Willemsen sehr, seine Art, sein Humor, seine Sicht auf die Dinge, daher war ich umso trauriger als er vor etwa genau einem Jahr an Krebs verstorben ist. Dieses Buch, das es nun als Hörbuch gibt kannte ich bisher nicht, ich war sehr gespannt auf seine Reise und seine Sicht auf Deutschland. An einigen Stellen musste ich schmunzeln, an anderen wieder pausieren und darüber nachdenken. Wenn er sich die Frage stellt ob uns in Deutschland nur Dinge befohlen werden. Manchmal wirken die Dinge, die er hier liest etwas aus dem Zusammenhang gerissen, meistens sind seine Texte aber, wie gesagt, lustig oder zum Nachdenken. Ich kann euch sehr empfehlen einmal reinzuhören, es ist immer schön seine Stimme zu hören.