Det kleene Zille-Kochbuch: Gerichte mit Geschichte aus Berlin und Brandenburg ist ein Buch aus dem Bild und Heimat Verlag vom 19. Februar 2018.

Det kleene Zille-Kochbuch: Wenn Sie heute nach berühmten Ur-Berlinern fragen, ist Heinrich Zille (1858 1929) sicherlich unter denen, die aufgelistet werden. Der Maler, Zeichner und Fotograf wurde zwar nicht in der preußischen Hauptstadt geboren, doch sein Schaffen machte ihn zum Inbegriff des Berliners mit Herz. In diesem Kochbuch für Berlin und Brandenburg untermalen Zilles wunderbare Grafiken schmackhafte Rezepte aus der Region. Dazu gehören charakteristische Vorspeisen und Suppen, z. B. der Spandauer Rosenkohltopf oder die Löffelerbsen, herrliche Fischgerichte, etwa Grüner Aal mit Gurkensalat und Rollmöpse von der Spree, unverwechselbare Fleisch- und Wildgerichte, z. B. Eisbein und FalscherHase, sowie delikate Süßspeisen wie der typische Königskuchen.

Von Heinrich Zille hatte ich in der Tat vor kurzem mal was gelesen auf Wikipedia, daher musste ich dieses Buch auch haben als ich es sah. Denn zum einen mag ich Heinrich Zille als Künstler und zum anderen sammle ich Kochbücher und gerade dies mit den typischen Berliner Rezepten ist ein richtig gutes, weil es auch einfach mal was anderes ist. Nicht nur von den Rezepten her ist das etwas anderes, eben auch von der Aufmachung mit den Bildern von Heinrich Zille. Das macht richtig Spaß zum durchschauen, da vergisst man fast das Kochen. Schaut einfach auch mal rein, guten Hunger.

8,0 von 10 leckeren Rezepten