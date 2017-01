Designing Motion: Automobildesigner von 1890 bis 1990: For a long time, car design was considered to be anonymous, the designers stood in the shadow of the perception of the design. This richly illustrated book captures the origin of a profession and maps the development of car design based on the career biographies of over 200 selected designers who contributed to the design of cars and many different associated products in the USA, Europe, and Japan between 1900 and 2000.

Zunächst, das mache ich selten, kommt Kritik. Ich fand das Buch unglaublich übertrieben mit Fremdwörtern bestickt geschrieben. Ich würde nun nicht sagen, dass ich gar keine kenne, ich habe schon einen fundierten Wortschatz, aber beim Lesen selbst habe ich immer wieder Worte entdeckt die ich nicht kenne, bei denen ich den Zusammenhang des Satzes nicht einmal verstehe wenn ich mir bei Wikipedia die Bedeutung durchlese. Eines dieser Worte ist zb. konnotativ. Warum durchzieht man so ein, eigentlich einfaches Thema, mit solchen Wörtern und unverständlichen Sätzen? Das bremst nicht nur den Lesefluss, nein, man hat irgendwann nicht einmal mehr so recht Lust alles bis ins Detail zu lesen.

Aber das ist im Grunde auch nur ein sehr persönlicher Eindruck, wem das nichts ausmacht wird ganz sicher seine Freude mit diesem Buch haben, denn abgesehen davon ist es schon ziemlich gelungen. Besonders interessant wird es dann wenn man Modelle sieht, von Designern die sich vorgestellt haben wir Automobile in der Zukunft aussehen. Da sind dann die abgedrehtesten Modelle herausgekommen. Schön aber auch mal dieses gesamten Überblick zu bekommen über das Autodesign im letzten Jahrhundert, dafür lohnt sich dies Buch schon ziemlich. Am besten ihr werft einfach selbst mal einen Blick rein.