Der Weg des Wassers – Frauen meditieren anders ist ein Buch aus dem Innenwelt Verlag vom 19. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 15.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Der Weg des Wassers – Frauen meditieren anders: Ob wir wollen oder nicht: Die gegenwärtige Meditationswelt ist eine maskulin geprägte und deshalb meditieren Scharen von Frauen an ihren femininen Bedürfnissen vorbei. Frauen meditieren anders? Moment mal! , werden jetzt gleich die Meditationsexperten rufen: In unserem Zentrum sind wir weder Frau noch Mann. Dort sind wir pures Bewusst- sein neutral. Stimmt. In Momenten innerer Stille und Nichtidentifikation mit dem Ich fällt die Unterscheidung männlich und weiblich tatsächlich weg. Da ist nur Sein . Aber: Am Beginn der Reise sind Frauen (und auch Männer) nicht erleuchtet und somit nur gelegentlich neutral.

Denn Frauen erfahren das Meditieren durch den Filter ihres Selbstbildes, ihres Körperbewusstseins und ihrer Sexualität. Und diese Aspekte bestimmen mit, ob wir uns im Inneren berühren lassen oder nicht , sagt Katrin Jonas. Die Autorin stellt in ihrem Buch Meditationsansätze vor, die nicht nur das Feminine im Inneren zum Fließen bringen, sondern Bewegung und Kreativität in die Meditationspraxis schleusen. In der Rezepte-Bar findet die Leserin Meditationsressourcen, und auf den Seiten der Me-Time-Lounge kann sie ihre persönlichen Erfahrungen mit den praktischen Impulsen des Buches gleich festhalten.

Aus dasselben Verlag kann ich außerdem das Buch Silence: Eine Pilgerreise in dein innerstes Sein empfehlen: Üblicherweise wird Stille oft als etwas Negatives verstanden, als etwas Leeres, etwas Totes. Ein weit verbreitetes Missverständnis, sagt Osho, da bisher nur wenige Menschen wirkliche Stille erlebt haben, denn dafür braucht man ein empfängliches, offenes Herz. Die Stille, die in diesem offenen Zustand in der Meditation entstehen kann, ist keine Totenstille, sondern lebendig und spürbar, aber nicht von Gedanken gestört. Als Osho anfing zu lehren, veranstaltete er sogenannte Meditation Camps. Dieses Buch ist ein Mitschnitt von einem dieser Camps. Die angeleiteten Meditationen geben eine Kostprobe von dieser Stille, die so wesentlich ist, um die Wahrheit des Lebens zu erfahren. Humorvolle, bodenständige Geschichten veranschaulichen dazu, wie wertvoll es ist, in Harmonie mit der Existenz zu schwingen.

7,0 von 10 Meditationen