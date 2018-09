Der VfB 1893: 125 Geschichten aus dem Leben des Vereins ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 4. September 2018.

Der VfB 1893: 125 Geschichten aus dem Leben des Vereins: Die 20 jungen Männer, die am 9. September 1893 den FV Stuttgart 1893 gründeten, konnten nicht ahnen, was aus ihrer großen Liebe zum Sport entstehen sollte: Der VfB Stuttgart ist heute der mit Abstand größte Sportverein in Baden-Württemberg und einer der traditionsreichsten Deutschlands. Dieser elegant gestaltete und wunderschön illustrierte Band zum 125-jährigen Jubiläum stellt den Klub in 125 bunten Geschichten vor. Meisterschaften und große Siege kommen ebenso zur Geltung wie epische Niederlagen, berühmte Spieler und einfache Fans. Entstanden ist so ein facettenreiches Panoptikum eines jungen Vereins mit langer Geschichte.

ich selbst bin kein Stuttgart Fan, ich bin Mitglied beim 1. FC Köln, finde den VfB Stuttgart allerdings trotzdem sympathisch, weil der Verein eine enorme Tradition hat und kaum vergleichbar mit anderen Vereinen ist, weil beim VfB Stuttgart halt immer was passiert. Auf und Abs machen die Geschichte des Vereins aus und ich wollte dies unbedingt mal detaillierter lesen, so ist das Buch für Interessierte spannend, für Fans allerdings wohl ein absoluter Pflichtkauf, denn es ist sehr hochwertig produziert und wird in jedem Schrank einfach nur gut aussehen. Als Fußballfan fand ich das Buch toll, ich kann es euch sehr empfehlen.

8,5 von 10 interessanten Vereinen