Der Vatikan: Das Wichtigste über den kleinsten Staat der Welt: Vollständig neu überarbeitete Vorstellung aller wichtigen Fakten für Romreisende, Vatikan-Neugierige und Christen. Von A wi Ablass bis hin zu Z wie Zeremonie am Papsthof finden sich hier die wichtigsten Fakten zu Papst, Kirche und Vatikan in kurzen informativen Texten vom Vatikankenner Jürgen Erbacher. Zum Heiligen Jahr gibt es einen ausführlichen Serviceteil mit allen Daten und Informationen zur Reise nach Rom an die Gräber der Apostel.

Das Buch gab es vor 10 Jahren schon einmal und wurde jetzt stark überarbeitet nochmal herausgebracht, denn auch wenn man denken mag, dass ich bei der Kirche im Allgemeinen nichts ändert, so hat sich im Vatikan in den letzten 10 Jahren doch so einiges getan, wie das Buch zeigt. Zudem zeigt es welche Macht der Papst eigentlich hat und wie sein Alltag aussieht. Ferner zeigt es einfach was der Vatikan ist, welche Stellung er hat, was er für die Menschen bedeutet und gibt einfach einen herrlichen Überblick über den kleinsten Staat der Welt. Ich empfinde das schon als wissenswert, Allgemeinbildung sozusagen, daher kann ich das Buch jedem von euch empfehlen, der vom Vatikan noch nicht so sehr viel Ahnung hat und einfach mal einen Überblick bekommen möchte.