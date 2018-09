Der uns lebendig macht: Der Heilige Geist in Leben, Glaube und Kirche ist ein Buch aus dem Neukirchener Verlag vom 17. September 2018.

Der uns lebendig macht: Der Heilige Geist in Leben, Glaube und Kirche: Wie und wo wirkt der Heilige Geist? Wo macht er sich in unserem Leben bemerkbar? Was können wir durch den Heiligen Geist lernen und bewirken? Matthias Freudenberg kommt, dem Wesen des Heiligen Geistes auf die Spur und zeigt auf, in welchem Bezug der Geist Gottes zur Wirklichkeit des menschlichen Lebens heute steht. Spannend und theologisch fundiert führt der Autor durch die Entwicklung der Lehre vom Heiligen Geist bis in die Gegenwart und macht für seine Leser nachvollziehbar deutlich: Der Geist Gottes stiftet Leben mitten im irdischen Leben und darüber hinaus!

Ich bin ja nicht gläubig und dennoch wollte ich mal in dieses Buch hinein schauen, weil mich die Ansichten interessieren. Ich fand es auch sehr spannend und habe bemerkt, dass der Glaube daran ganz sicher vielen Menschen helfen wird, eben denen, die an Gott und den heiligen geist glauben. Wer darüber mehr wissen möchte, was der heilige Geist eigentlich ist, der sollte in dieses Buch hinein schauen, ich fand es sehr gut geschrieben und auch wenn ich nicht daran glaube, konnte ich einiges aus dem Buch herausziehen für mich, daher meine Empfehlung einfach mal reinzuschauen.

7,0 von 10 heiligen Geistern