Der Tatortreiniger 7 ist die aktuelle und leider auch letzte Staffel dieser wunderbaren Serie von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2018.

19 Bewertungen Der Tatortreiniger 7 (4 Folgen) Studio Hamburg Enterprises (25.01.2019)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 100 Minuten

Bjarne Mädel, Thomas Niehaus, Pia Hierzegger, Jens Harzer, Olli Schulz

Deutsch

Letzte Aktualisierung am 21.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Der Tatortreiniger 7: Lange war es still um ihn – doch nun darf er wieder ran an Blut, Hirnmasse und andere Körperflüssigkeiten: Der Tatortreiniger Heiko ‚Schotty‘ Schotte bereinigt die grässlichen Folgen grässlicher Taten und lotet dabei die Untiefen des Alltags aus. Dabei wird Schotty wieder mit ebenso verstörenden wie komischen Erfahrungen konfrontiert. Was macht man eigentlich, wenn man neben einem Patienten putzt, der schon seit vielen Jahren im Koma liegt? Kann man sich mit so jemandem eigentlich unterhalten und sich unbefangen vorstellen? Wo befindet sich Schotty, wenn ihm alte Weggefährten begegnen, ohne ihn zu erkennen, und ihm seine alte, aber ferne Geliebte Merle erklärt, dass er ihre wahre Liebe gewesen sei? Schottys so unverwüstlich scheinende Natur wird in den neuen Episoden auf eine harte Probe gestellt.

28. Rebellen

29. Currywurst

30. Der Kopf

31. Einunddreißig

Ich muss diese Rezension und meine ersten Eindrücke leider mit etwas negativem anfangen. Bjarne Mädel hört auf mit dem Tatortreiniger. Als ich die News gelesen habe und mir bewusst wurde, dass dies die letzten Folgen sind wollte ich diese Folgen erst gar nicht schauen. Ich finde das immer traurig, wenn man mit einer Serie durch ist und leider ist man das mit dieser DVD. Nun aber zu etwas gutem, die letzten Folgen sind fantastisch. Besonders die 31. Folge, von der ich gar nicht zu viel verraten möchte, sie regt zum nachdenken an und lässt viel Platz für eigene Interpretationen, wenn diese Folge keinen Preis bekommt dann weiß ich auch nicht weiter. Von mir gibts für diese letzten Folge volle Punkte und eine ganz klare Kaufempfehlung.

10 von 10 sauberen Schauplätzen