Der Streuner: Ein Kater erzählt aus seinem Leben ist ein Buch aus dem Rowohlt Taschenbuch Verlag vom 20. November 2018.

Der Streuner: Ein Kater erzählt aus seinem Leben: Lebensklug, humorvoll und herzzerreißend: DER Klassiker für alle Katzenfreunde endlich als Neuausgabe. Pufftail ist ein Streuner, ein bisschen zerrupft und mit vielen Jahren auf dem Buckel. Er hat wahrlich viel erlebt; und es ist eine wahre Freude, den Erzählungen dieses alten, stolzen Katers zuzuhören, der mehr über die Menschen weiß als sie selber. Sein abenteuerliches Leben ist eine zauberhafte, amüsante und anrührende Geschichte für alle Katzenliebhaber. «Wenn du erst so viele Jahre auf der Welt bist wie ich, wirst du auch voller Erinnerungen sein, die du gern jemandem mitteilen möchtest, und ich hoffe, dass du ein Enkelkätzchen haben wirst, wie ich jetzt, das geduldig dasitzt und dir zuhört.»

Ich habe seit 11 Jahren eine Katze. Ich bin so ein bisschen unfreiwillig daran gekommen und konnte mich erst überhaupt nicht an sie gewöhnen. Heute sind wir ein eingespieltes Team und meine Katze ist mir das liebste auf der Welt, ich bin so ein richtiger Katzenpapi geworden. Daher interessiere ich mich mittlerweile sogar für solche Romane, wie diesen aus der Sicht einer Katze. Katzenfreunde werden das Buch toll finden, da bin ich mir sicher, vor allem wird man aber ergriffen sein und mir kamen beim Lesen, ehrlich gesagt, schon ein paar Tränen. Mich wundert es das mich das so berührt hat, das hätte ich so nicht erwartet, daher meine klare Empfehlung, lasst euch auch von diesem Buch berühren.

9,5 von 10 gestreiften Katzen