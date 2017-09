Der Stärken-Code: Die eigenen Talente entschlüsseln, anerkennen und weiterentwickeln ist ein Buch aus dem Campus Verlag.

Der Stärken-Code: Zahlreiche Bücher geben Managern Instrumente an die Hand, um Persönlichkeitsprofile ihrer Mitarbeiter zu erarbeiten. Der Stärkentrainer Frank Rebmann liefert jetzt das entsprechende Buch für Mitarbeiter, die von sich aus wissen möchten, wo ihre Talente liegen und wie sie diese zu Stärken machen. Und er bleibt dort nicht stehen: Mit dem von ihm entwickelten, wissenschaftlich fundierten und praxiserprobten Selbsttest findet man heraus, welches die eigenen Talente sind, wie man sie zu Stärken entwickelt und wie man mit diesem Wissen das Gespräch mit dem Vorgesetzten sucht und gemeinsam Möglichkeiten findet, die Stärken bestmöglich im Beruf einzusetzen.

Total interessant der Ansatz, denn seien wir mal ganz ehrlich, wer reflektiert sein eigenes Verhalten schon selbst für sich? Niemand, ich bisher auch nie so wirklich. Das Buch hat mir geholfen mir etwas mehr darüber klar zu werden wo meine Ziele liegen und was für ein Mensch ich bin. Ich dachte das bisher immer anders von mir, aber eine Übung hat mich hier meine Ziele für mich mal selbst definieren lassen, eben das was mich ausmacht und seit dem ich das schwarz auf weiß sehe habe ich das Gefühl mich in meinem beruflichen Verhalten auch verändert zu haben. Ob Positiv oder Negativ bleibt abzuwarten, es fühlt sich aber auf jeden Fall toll an.

8,0 von 10 starken Eigenschaften