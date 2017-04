Der SKY DFB Pokal Rückblick 2016/2017: Halbfinale

Der SKY DFB Pokal Rückblick ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag des Fußball DFB Pokal vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, das Halbfinale 2016/2017.

Der SKY DFB Pokal Rückblick 2016/2017

Ich war Dienstag Abend so kaputt von der Arbeit und Privaten Ärgernissen, dass ich keine Lust mehr hatte das Spiel von Frankfurt zu schauen, zudem kommt, dass ich für beide Mannschaften nicht so wirklich Sympathie habe und mir im Grunde egal war wer weiter kommt. Interessanter war für mich das zweite Halbfinale. Da war klar das Dortmund gewinnt, so schlecht wie die Bayern im Moment drauf sind.

Dienstag Borussia Mönchengladbach : Frankfurt 7:8 (1:1 / 1:1 / 1:1) ( n.E. ) Mittwoch Bayern München : Borussia Dortmund 2:3 (2:1)

Das sind die Partien des Finales

Im Finale treffen Frankfurt und Dortmund aufeinander, für Frankfurt wohl eine riesen Chance endlich mal wieder einen Titel zu gewinnen, das wird sicher ein ganz spannendes Spiel.