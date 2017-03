Der SKY Bundesliga-Rückblick des 24. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 24. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY Bundesliga-Rückblick des 24. Spieltag

Wieder einmal hat es der #Effzeh verpasst einen Schritt nach vorne zu machen. Das Spiel gegen Ingolstadt war furchtbar. Von Fehlern und Angst geprägt. Gut, der Horn kann für seinen Patzer nichts, vier Monate keine Spielpraxis, da kann das mal passieren. Dennoch bin ich enttäuscht, ihr müsst euch das mal vorstellen, ich bin seit ich 10 bin, also etwa 1990 Fan vom 1. FC Köln und seit dem haben sie fast nur schlechte Saisons gespielt. Für mich ist das in dieser Saison die beste, die ich erlebe und ich will natürlich mehr, ich will auch mal diesen Erfolg spüren, den andere Fans spüren. Aber vielleicht sollte ich mit dem zufrieden sein was ich habe, denn so schlecht spielt Köln in dieser Saison wirklich nicht. Ansonsten habe ich wegen meinen Umzugsvorbereitungen kein Spiel gesehen, daher hier für euch die Ergebnisse und die Tabelle.

Freitag Bayer 04 Leverkusen : Werder Bremen 1:1 (1:0) Samstag Bayern München : Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0) Hertha BSC : Borussia Dortmund 2:1 (1:0) SV Darmstadt 98 : 1. FSV Mainz 05 2:1 (2:1) SC Freiburg : 1899 Hoffenheim 1:1 (0:0) RB Leipzig : VfL Wolfsburg 0:1 (0:1) FC Ingolstadt 04 : 1. FC Köln 2:2 (1:1) Sonntag FC Schalke 04 : FC Augsburg 3:0 (3:0) Hamburger SV : Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle