Der SKY Bundesliga-Rückblick des 23. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 23. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY Bundesliga-Rückblick des 23. Spieltag

An diesem Wochenende habe ich nicht ein einziges Spiel gesehen, was einfach daran liegt, dass ich bald umziehe und am Wochenende meine Küche abgebaut habe. Einiges habe ich verpasst, vor allem viele Tore, aber auf SKY kann man sie ja sich alle noch einmal anschauen. Heute gibts daher nur die Ergebnisse und die Tabelle. Achja, ich hatte mich gefreut, dass Leverkusen endlich ihren Trainer entlassen haben, der hat es verdient, ich empfand ihn schon immer als unsympathisch ohne Ende.

Freitag FC Augsburg : RB Leipzig 2:2 (1:1) Samstag Borussia Dortmund : Bayer 04 Leverkusen 6:2 (2:0) 1. FSV Mainz 05 : VfL Wolfsburg 1:1 (1:1) 1. FC Köln : Bayern München 0:3 (0:1) Werder Bremen : SV Darmstadt 98 2:0 (0:0) 1899 Hoffenheim : FC Ingolstadt 04 5:2 (1:1) Borussia Mönchengladbach : FC Schalke 04 4:2 (1:1) Sonntag Eintracht Frankfurt : SC Freiburg 1:2 (1:1) Hamburger SV : Hertha BSC 1:0 (0:0)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle