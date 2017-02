Der SKY Bundesliga-Rückblick des 21. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 21. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY Bundesliga-Rückblick des 21. Spieltag

Nach dem letzten Spieltag, an dem mein #Effzeh mal wieder den Schritt nach oben nicht geschafft hat, hatte ich ja wenig Lust auf Fußball, daher habe ich so viel nicht geschaut, nur am Sonntag das Spiel vom #Effzeh. Auch da hat man den Schritt wieder einmal nicht geschafft, wobei man aber auch sagen muss, dass Schalke im Moment echt stark ist. Köln wird im Moment auch vom Pech ein wenig verfolgt, naja, abwarten wie es weiter geht. Der große Aufreger an diesem Spieltag war in Berlin, wo die Bayern nach der Nachspielzeit noch das Ausgleichstor schießen. In den Medien ging das Wort „Bayernbonus“ herum, ich hingegen denke dass das einfach Pech war für Hertha.

Freitag FC Augsburg : Bayer 04 Leverkusen 1:3 (0:2) Samstag Borussia Dortmund : VfL Wolfsburg 3:0 (1:0) 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 0:2 (0:2) Hertha BSC : Bayern München 1:1 (1:0) 1899 Hoffenheim : SV Darmstadt 98 2:0 (0:0) Eintracht Frankfurt : FC Ingolstadt 04 0:2 (0:1) Hamburger SV : SC Freiburg 2:2 (1:1) Sonntag Borussia Mönchengladbach : RB Leipzig 1:2 (0:1) 1. FC Köln : FC Schalke 04 1:1 (1:1)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle