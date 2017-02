Der SKY Bundesliga-Rückblick des 19. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 19. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY Bundesliga-Rückblick des 19. Spieltag

Der Spieltag ging am Freitag gut los. Aufgrund der langen Sperre von Leverkusens Hakan Calhanoglu und weil der HSV zwei neue starke Innenverteidiger hat, hatte ich 10 EUR auf einen HSV Sieg gesetzt. Das ist dann auch hingekommen, der HSV hat zudem wirklich gut gespielt, ich habe vor der nächsten DFB Pokalrunde etwas angst, dass der HSV meinem #Effzeh gefährlich wird. Auf jeden Fall waren die Quoten am Freitag gut und ich habe den 10er mehr als verdreifacht. Mit dem Köln Spiel am Samstag habe ich den Gewinn dann nochmal verdoppelt, so habe ich an dem Spieltag so um die 70 EUR verdient, war also ein guter. Auch aus Sicht vom #Effzeh, man wie cool das Spiel war. Am Sonntag hatte Werder pech, fand ich aber nicht schlimm, hihi, Spaß beiseite, ich freue mich jetzt auf diese Tage auf den DFB Pokal und werde auch davon berichten.

Freitag Hamburger SV : Bayer 04 Leverkusen 1:0 (0:0) Samstag Bayern München : FC Schalke 04 1:1 (1:1) Borussia Mönchengladbach : SC Freiburg 3:0 (0:0) Hertha BSC : FC Ingolstadt 04 1:0 (1:0) 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 1:0 (0:0) 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 4:0 (1:0) Borussia Dortmund : RB Leipzig 1:0 (1:0) Sonntag FC Augsburg : Werder Bremen 3:2 (1:1) Eintracht Frankfurt : SV Darmstadt 98 2:0 (0:0)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle