Der SKY Bundesliga-Rückblick des 18. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 18. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY Bundesliga-Rückblick des 18. Spieltag

Was für ein toller Spieltag. Er fing Freitag schon interessant mit dem Schalke Spiel an, da ist langsam echt was los auf Schalke, die sind dort ja schnell ungehalten. Ich hätte denen einen Sieg gewünscht, dann stünde mein #Effzeh noch einen Platz weiter vorne. Aber auch so lief der Spieltag nicht schlicht für meine Kölner, die ja Darmstadt vernichtet haben. Tat mir für die Lilien zwar etwas Leid, aber auch nur so viel wie nötig. Sonst war alles normal, kann man sagen. Bayern gewinnt, Leipzig auch, HSV verliert einmal mehr und Dortmund schwächelt auch weiterhin. Es wird so langsam richtig spannend, ich freue mich so dermaßen auf den kommenden Spieltag.

Freitag FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1) Samstag VfL Wolfsburg : FC Augsburg 1:2 (1:1) FC Ingolstadt 04 : Hamburger SV 3:1 (2:0) Werder Bremen : Bayern München 1:2 (0:2) SV Darmstadt 98 : 1. FC Köln 1:6 (0:3) RB Leipzig : 1899 Hoffenheim 2:1 (1:1) Bayer 04 Leverkusen : Borussia Mönchengladbach 2:3 (2:0) Sonntag SC Freiburg : Hertha BSC 2:1 (1:0) 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1:1 (0:1)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle