Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 28. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball 2. Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 28. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 28. Spieltag

Die zweite Bundesliga ist nicht weniger spannend wie die erste, so zum Ende der Saison zeigt sich wer es wirklich will, so siegt Pauli im Abstiegskampf auswärts in Nürnberg, was mich sehr gefreut hatte. Ansonsten habe ich nicht viel mitbekommen, weil ich durch das Spiel von Kön in der ersten Liga die Nase dies Wochenende etwas voll hatte, so sehe ich nun auch erst die restlichen Ergebnisse, die dann wären:

Freitag 1. FC Nürnberg : FC St. Pauli 0:2 (0:0) SV Sandhausen : Arminia Bielefeld 1:3 (0:1) Würzburger Kickers : Hannover 96 0:0 (0:0) Samstag 1. FC Kaiserslautern : SpVgg Greuther Fürth 2:0 (2:0) 1. FC Heidenheim : VfL Bochum 0:0 (0:0) Sonntag VfB Stuttgart : Karlsruher SC 2:0 (1:0) Fortuna Düsseldorf : 1. FC Union Berlin 2:2 (0:1) Erzgebirge Aue : TSV 1860 München 3:0 (1:0) Montag Eintracht Braunschweig : Dynamo Dresden 1:0 (0:0)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle