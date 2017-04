Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 27. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball 2. Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 27. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 27. Spieltag

Also diese Saison in der 2. Bundesliga verläuft seltsam. Die Mannschaften im Keller spielen gar nicht schlecht, andere weiter oben schon, lassen wichtige Punkte liegen und nichts ist eigentlich so richtig klar, was Spannung zum Ende der Saison bedeuten kann. Ich hoffe nur das Union Berlin sich nach den letzten schlechten Spielen wieder fängt.

Dienstag Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0) FC St. Pauli : SV Sandhausen 0:0 (0:0) Karlsruher SC : Würzburger Kickers 1:1 (1:0) Arminia Bielefeld : Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:1) Mittwoch VfL Bochum : 1. FC Kaiserslautern 0:0 (0:0) 1. FC Union Berlin : Erzgebirge Aue 0:1 (0:0) SpVgg Greuther Fürth : Eintracht Braunschweig 0:0 (0:0) TSV 1860 München : VfB Stuttgart 1:1 (1:0) Dynamo Dresden : 1. FC Heidenheim 2:1 (0:0)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle