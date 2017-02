Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 22. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball 2. Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 22. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 22. Spieltag

Ich habe mich so richtig über den Sieg von Union Berlin gefreut, die scheinen sich wirklich festzusetzen da oben, wie ich es am Anfang der Saison vorhergesagt habe, das würde mich wirklich freuen, wenn die oben weiter anklopfen würden. Das wird noch interessant zwischen Union und Braunschweig. Das Beste aber: St. Pauli ist wieder da, eindrucksvoll haben die den KSC weggehauen und sich unten etwas befreit, nach der letzten Saison konnte ich eh nicht verstehen warum sie so weit unten drinne standen, jetzt gehts hoffentlich weiter aufwärts.

Freitag 1. FC Union Berlin : TSV 1860 München 2:0 (1:0) SV Sandhausen : Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0) Würzburger Kickers : SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:0) Samstag Hannover 96 : Arminia Bielefeld 2:2 (1:2) Fortuna Düsseldorf : 1. FC Heidenheim 0:0 (0:0) Sonntag VfB Stuttgart : 1. FC Kaiserslautern 2:0 (0:0) 1. FC Nürnberg : VfL Bochum 0:1 (0:1) Erzgebirge Aue : Dynamo Dresden 1:4 (0:4) Montag FC St. Pauli : Karlsruher SC 5:0 (1:0)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle