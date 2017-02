Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 20. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball 2. Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 20. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 20. Spieltag

Nicht nur oben in der Tabelle ist es spannend, sondern mit den letzten zwei Siegen von Pauli auch unten in der Tabelle. Oben hoffe ich, dass Union Berlin nochmal mit reinrutschen kann, aber vermutlichen machen Stuttgart und Hannover 96 die beiden Aufstiegsplätze unter sich klar. Braunschweig wird wohl in die Relegation gehen, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass Union da reinrutscht. Untenrum hoffe ich das Pauli sich befreien kann, das sieht ja gerade so aus, ich bin sehr gespannt wie es weiter gehen wird.

Freitag 1. FC Nürnberg : Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1) Fortuna Düsseldorf : 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0) Erzgebirge Aue : SpVgg Greuther Fürth 0:0 (0:0) Samstag TSV 1860 München : Karlsruher SC 2:1 (0:0) Würzburger Kickers : 1. FC Heidenheim 0:2 (0:0) Sonntag VfB Stuttgart : SV Sandhausen 2:1 (1:0) FC St. Pauli : Dynamo Dresden 2:0 (1:0) 1. FC Union Berlin : Arminia Bielefeld 3:1 (1:1) Montag Hannover 96 : VfL Bochum 2:1 (1:1)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle