Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 18. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball 2. Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 18. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 18. Spieltag

Auch die zweite Bundesliga hat endlich wieder angefangen. Union Berlin hat da einen wichtigen Sieg errungen und sie haben immernoch eine Chance auf die vorderen Plätze, ich hoffe ja sehr, dass die Berliner dies schaffen, gönnen würde ich es dem Verein sehr. Ansonsten fand ich die Partie von Dresden interessant, auch der Verein kann sich oben noch mit dran setzen, das wäre ja eine Sensation wenn… ach da denken wir nicht drüber nach, ich will es gar nicht aussprechen. Unten in der Tabelle war es auch spannend, etwas ärgerlich war der Sieg von Stuttgart gegen Pauli, die beiden Mannschaften waren so unterschiedlich nicht, ich hätte ein Unentschieden fairer gefunden. Großartig allerdings war der Sieg vom KSC, ich glaube da ist jetzt der Knoten geplatzt.

Ich habe mich mal wieder in Sportwetten versucht und gestern am Montag Abend einen 10er auf Hannover gesetzt. Ich war zunächst erschrocken wie stark Lautern nach der Rückrunde gespielt hat, hat aber dann ja doch noch geklappt, ein paar Euro mal wieder gewonnen.

Freitag 1. FC Union Berlin : VfL Bochum 2:1 (0:1) Fortuna Düsseldorf : SV Sandhausen 0:3 (0:1) TSV 1860 München : SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:1) Samstag Erzgebirge Aue : 1. FC Heidenheim 2:1 (0:0) Würzburger Kickers : Eintracht Braunschweig 1:1 (1:0) Sonntag 1. FC Nürnberg : Dynamo Dresden 1:2 (0:1) FC St. Pauli : VfB Stuttgart 0:1 (0:0) Karlsruher SC : Arminia Bielefeld 3:2 (0:0) Montag Hannover 96 : 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle