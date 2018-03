Der Seeräuber – The Black Swan ist ein Abenteuerfilm mit u.a. Anthony Quinn, Tyrone Jr. Power und Maureen O’Hara von KSM aus dem Jahr 1942.

Der Seeräuber – The Black Swan: König Karl II. von England erlässt eine Amnestie für Piraten. Einzige Bedingung: Sie müssen sich in den von Spanien erworbenen westindischen Kolonien ansiedeln. Der ehemals berüchtigte Pirat Henry Morgan (Laird Cregar) nimmt das Angebot an. Zusätzlich wird er zum Ritter geschlagen und zum Gouverneur Jamaikas ernannt. Den Konservativen im Land ist das ein Dorn im Auge. Außerdem betreiben einige von Morgans ehemaligen Kumpanen weiterhin Piraterie.

Der Anführer dieser Gruppe ist Captain Leech (George Sanders). Morgan schickt seinen Freund Jamie Waring (Tyrone Power) aus, um den Abtrünnigen endgültig den Garaus zu machen. Aber Waring interessiert sich nicht nur für die bevorstehende Schlacht mit Leech. Vielmehr hat es auf Lady Margaret Denby (Maureen O’Hara), die Tochter des ehemaligen jamaikanischen Gouverneurs Lord Denby (George Zucco), abgesehen. Wird Waring Leech dennoch bezwingen und Henry Morgans Ehre retten? Ein spannendes Duell beginnt…

Ein junger Anthony Quinn, was für eine Freude ihn mal in so jungen Jahren zu sehen in einem Film. Er war damals keine 30 Jahre alt. Dies war auch einer seiner ersten Filme. Ich habe den Film richtig genossen, denn wenn ich ehrlich bin habe ich seit meiner Jugend keinen Piratenfilm mehr gesehen. Damals als Kind habe ich diese Filme geliebt und irgendwie sind diese dann in Vergessenheit geraten. Okay, Fluch der Karibik gibt es aktuell, aber die sind eher blödsinnig als irgendwie spannend. Der Seeräuber – The Black Swan gehört eben zu den klassischen Piratenfilmen, da müsst ihr unbedingt reinschauen.

Der Film basiert auf dem 1932 erschienenen Roman The Black Swan (Der schwarze Schwan) von Rafael Sabatini (1875-1950). Der italienisch-britische Schriftsteller feierte zu seiner Zeit mit seinen zumeist historischen Romanen und Erzählungen große Erfolge. The Black Swan wurde 2011 neu aufgelegt.

8,5 von 10 Piratenfilmen