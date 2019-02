Der Schrecken schleicht durch die Nacht ist ein Horrorfilm mit u.a. Joanna Moore, Arthur Franz, Troy Donahue, Dan Duryea und Audie Murphy von Koch Media aus dem Jahr 1958.

Letzte Aktualisierung am 8.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Der Schrecken schleicht durch die Nacht: Anthropologie-Professor Donald Blake bekommt für seine Forschungsarbeit einen seltenen vorzeitlichen Fisch geliefert, der nur noch in den Gewässern vor Madagaskar zu finden ist. Während seiner Arbeit an dem Fisch verletzt sich Blake und radioaktiv verseuchte Bakterien gelangen in seine Blutbahn. Als die Assistentin des Professors kurz darauf ermordet in seinem verwüsteten Büro aufgefunden wird, stößt die Polizei bei ihren Ermittlungen auf ungewöhnliche Abdrücke. Es beginnt eine rasante Jagd nach dem Ungeheuer. Doch war es wirklich ein Monster oder umgibt Professor Blake ein bestialisches Geheimnis?

Bevor er sich seiner TV-Karriere (IMMER WENN ER PILLEN NAHM) widmete und die legendären Monster hinter sich ließ, ging Jack Arnold noch ein letztes Mal in die Vollen und schuf eine moderne Dr. Jekyll-Variante mit grandiosen Effekten, die bis heute das Publikum erschaudern lassen.

Ich liebe Filme aus den 50er Jahren, besonders Science-Fiction und Horrorfilme, weil diese noch so kreativ und einfach gemacht sind. Da schließt sich Der Schrecken schleicht durch die Nacht nahtlos ein, denn er ist wirklich einfach gemacht. Mit einfachen aber kreativen Tricks und guten Zwist am Ende. Natürlich wirkt er auch ziemlich alt und ob das junge Menschen noch vorlockt weiß ich nicht, aber Genre-Liebhaber werden diesen Film lieben, schaut also unbedingt rein.

8,0 von 10 Trickeffekten