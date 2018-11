Der Schatz der Korsaren ist ein Abenteuerfilm mit u.a. Robert Newton und Kit Taylor von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1954.

Der Schatz der Korsaren Studio Hamburg Enterprises (Aberle Media) (09.11.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 106 Minuten

Robert Newton, Kit Taylor, Connie Gilchrist, Lloyd Berrell Berrell, Grant Taylor

Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch

Der Schatz der Korsaren: Nach den Abenteuern auf der Schatzinsel taucht der berüchtigte Pirat Long John Silver auf einer Insel in der Karibik auf. Hierher soll sein alter Rivale Mendoza das Schiff mit der Tochter des Gouverneurs verschleppt haben… und seinen jungen Freund Jim Hawkins. Natürlich steckt hinter diesem Rettungsplan mehr, als es zunächst den Anschein hat. Long John Silver hofft darauf, ein neues Schiff zu bekommen und weiteren Schätzen hinterher zu jagen.

Erstmalig in der Kinosynchronfassung. Ferner befinden sich eine französische, spanische und natürlich die Originalfassung auf dieser DVD-Edition. Komplett neu überarbeitetes Bild.

Dieser Film ist die Fortsetzung von dem 1950 erschienen Film Die Schatzinsel, man sollte den Film also vorher gesehen haben. Ich fand diesen zweiten Teil dazu mindestens genau so gut, vor allem weil auch wieder der original Darsteller Robert Newton dabei war, der war großartig damals in den 50er Jahren. Leider lief es nach diesem Film nicht mehr so gut mit seinen Filmen, die Rolle war einfach zu prägnant und deswegen hat das auch was sehr trauriges. Robert Newton hat sich nach erfolglosen Filmen den Alkohol zugewandt und verstarb Ende der 50er Jahre daran. Er ist sozusagen an diesen großen Erfolgen zerbrochen, was ich extrem schade finde, denn als Schauspieler in diesen Abenteuerfilmen war er eine Wucht. Schade, dass er das nicht verkraften konnte. Wer ihn nochmal in Hochform sehen will, der sollte unbedingt hier reinschauen.

8,5 von 10 Piraten