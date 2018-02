Der Schatten des Giganten ist ein Fiom von Koch Media GmbH mit u.a. Kirk Douglas, Senta Berger, Yul Brynner und Frank Sinatra aus dem Jahr 1966.

Der Schatten des Giganten: 1947. Krisenherd Palästina. Offen erklären die Araber, dass sie die Juden aus dem Land vertreiben wollen. Die aber träumen den alten Traum vom Staate Israel. Eingekesselt von der arabischen Übermacht mobilisieren sie in der ganzen Welt Kämpfer für ihre Sache. Einer von ihnen ist der ehemalige US-Offizier David Marcus. Gegen den Willen von General Randolph verlässt er das Land. Sein Ziel: Palästina. Seine Aufgabe: Die Formierung einer schlagkräftigen Armee für den Kampf „David gegen Goliath“.

Ein richtig cooler Kriegsfilm, den man hätte 1966 gar nicht besser besetzen können. Da ist alles dabei was in den Jahren Rang und Namen hatte. Kirk Douglas, John Wayne, Senta Berger, Yul Brynner, Frank Sinatra etc. um nur mal einige zu nennen. Die Hauptrolle spielt Kirk Douglas dabei wie gewohnt stark. Das hat zu jeder Sekunde Spaß gemacht. Der Film ist auch richtig aufwendig mit über zwei Stunden Laufzeit, also da stecken nicht nur große Namen drinnen, sondern auch eine große Geschichte, die sich zu schauen mehr als lohnt.

8,5 von 10 Soldaten