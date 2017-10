Der Sattel im Speckmantel ist ein Buch von MainBook aus dem Jahr 2017.

Der Sattel im Speckmantel: Wenn du in Radler-Hosen aussiehst wie ein Walfisch im Neoprenanzug … bergauf nicht dein Bereich ist … E-Bikes rechts und links an dir vorbeirauschen … du nach dem Radeln nicht mehr sitzen kannst und deswegen Stehkneipen bevorzugst … Der Teufel nicht nur im Detail, sondern auch dein Hintern im Sattel steckt … deine Fahrradklingel 10 Gramm wiegt, du aber 135 Kilogramm … aus dir und deinem Reifen die Luft raus ist … du froh bist, dass dein Sattel nicht sprechen kann … Baby-Creme dich am Leben hält … und wenn das Schönste an den Fahrradwegen die Biergärten sind, dann bist du bereit für die ironisch angehauchten, realen Erlebnisse von 6 Best-Age-Radlern auf ihren Bergab-Touren, die gefühlt leider nur bergauf gehen!

Ich hatte gehofft, dass die Geschichten mich erreichen, leider war das nicht der Fall. Ich fand sie nicht wirklich lustig, denn meistens waren sie eher beleidigend, bzw. ist das dann doch nicht mein Humor sich über die fetten Ärsche anderer lustig zu machen. Sicher wird es viele Menschen geben, die das können, mich als dicken hat das allerdings nicht wirklich erreicht, eine ganz schwache Form von Humor, zu der ich eigentlich auch gar nicht mehr viel sagen möchte. Schaut selbst mal in dies Buch hinein und macht euch gerne ein eigenes Bild, empfehlen kann ich das aber nicht.

2,5 von 10 dicken Ärschen auf Rädern