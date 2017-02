Der reizende Darm: Ihr individueller 5-Schritte-Plan zur gesunden Verdauung

Der reizende Darm: Magenkrämpfe, Schmerzen, Unwohlsein, Blähungen, Durchfall und Verstopfungen »Reizdarmsyndrom« ist der Sammelbegriff für diese Symptome, an denen mittlerweile mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland leiden. Der erfahrene Ernährungswissenschaftler Benjamin Brown räumt mit dem Mythos auf, Verdauungsprobleme ließen sich medizinisch meist nicht erklären. Auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und mit einem individuell anpassbaren Fünf-Schritte-Plan zeigt er dem Leser geprüfte, sichere Wege auf, um die Darmgesundheit wieder herzustellen und damit die eigene Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Das So viele Menschen in Deutschland an einem Reizdarm leiden hätte ich nicht gedacht. 15 Millionen, das sind so um die ein fünftel aller Menschen, also rund jeder fünfte, was ne ganze Menge ist. Ich selbst gehöre leider auch dazu. Es ist einfach nicht schön nach jedem Essen Krämpfe zu bekommen, nie kann man sich ganz entspannen, der Gang ins Restaurant fällt schwer, denn man sitzt noch in geselliger Runde und bekommt Krämpfe. Ich war gespannt auf dieses Buch, ich will mein Problem in Angriff nehmen, dass es mir bald besser geht.

Allerdings hat das Buch auch einen, wie ich finde, faden Beigeschmack. So wird gesagt man solle täglich 5 Gramm Galactooligosaccharide nehmen zur Besserung. Das ist ein Medikament, dass man kaufen muss und kostet so zwischen 30 und 40 EUR. Wer böses dabei denkt. Ich finde das nicht gut mit solchen Mitteln zu unterstützen oder in einem Buch Werbung für solche Mittel zu machen, ich bin mir sicher das es auch einfache und gesunde Wege gibt, da braucht es das nicht. Muss also jeder selbst wissen was er davon hält, ich finde derart Werbung nicht gut.