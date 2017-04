Der Reiseführer Kanada mit dem Zug, Paris & Marseille

Der Reiseführer Kanada mit dem Zug: Vom Atlantik zum Pazifik Die romantische Reise durch den Osten Kanadas mit dem legendären „The Ocean“ bietet dem Reisenden einen Blick in die Vergangenheit und die Zukunft, in einem Land, das von atemberaubender Natur bestimmt wird. 4500 Kilometer mit dem komfortabel ausgestatten Zug „The Canadian“ durch die endlose Weite der Rocky Mountains mit der Möglichkeit zu interessanten Ausflügen, wie zum Lake Louise oder in den Jasper Nationalpark. Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg, Rocky Mountains, Vancouver Halifax bis Toronto Das erste Reiseziel ist Quebec mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Nach kurzer Fahrzeit erreicht der Zug die pulsierende Metropole Montreal, die ihren französischen Lebensstil mühelos mit den gigantischen, modernen Gebäuden der amerikanischen Architektur vereint. In Toronto spielen Kunst und Kultur eine große Rolle. Galerien, Museen und Theater genießen einen hohen Stellenwert. Im glitzernden unterirdischen Einkaufszentrum „Underground City“ kann man sich rund um die Uhr jeden Wunsch erfüllen. Toronto bis Vancouver Die Hauptstrecke der Canadian Pacific Railroad wurde 1885 erbaut, doch der Komfort in dem berühmten Zug „The Canadian“ ist auf dem modernsten Stand. Durch die vom Herbstlicht wunderbar inszenierte Kulisse aus dichten Wäldern und dunkelblauen Seen geht die Fahrt Richtung Westen. Vorbei an Winnipeg kommen bald die hohen Berge der Rocky Mountains in Sicht, die die Landschaft prägen bis Sie am frühen Morgen Vancouver erreichen.

Der Reiseführer Paris & Marseille: Ein Reiseführer, der Sie durch die Hauptstadt Frankreichs und die älteste Stadt des Landes begleitet. Beide Städte bewahren ein reiches Kulturerbe vereint mit dem französischen Charme und der Lebensart. Paris Arc de Triomphe, La Défense, Champs Elysées, Palais de L’Elysée, Place de la Concorde, Jardin des Tuileries, Louvre, Notre-Dame, Panthéon, Jardin du Luxembourg, Saint-Germain-des-Prés, Dome des Invalides, Pont Alexandre III, Eiffel Turm, Sacre Coeur, Saint Augustin, Versailles, Montmatre Nach den vielen Attraktionen der Stadt auch die kleinen Details zu entdecken und entspannende Momente und kulinarische Köstlichkeiten zu genießen. Marseille Notre-Dame-de-la-Garde, Vieux Port, Fort Saint Nicolas, Abbaye St-Victor, Cathedrale de la Major, Arc de Triomphe, Palais de Longchamp, Chateau d’If, Cassis, Les Calanques (Naturschutzgebiet), Corniche des Cretes Die Prachtstraße Canebière, das Gefängnis des bekannten Romanhelden des „Grafen von Monte Christo“ oder der stadtnahe Nationalpark Calanques mit seinen fjordähnlichen Buchten.

Ich reise gerne, ich informiere mich auch gerne bis ins Detail über mögliche Urlaubsorte, wie ihr in den letzten Wochen schon gesehen habt, da habe ich einige Urlaubsorte vorgestellt, in Reiseführern, in Büchern. Jetzt auch DVD Dokumentationen und ich kann euch sagen, das ist nochmal was ganz anderes die Orte auch zu sehen. Kanada alleine ist so wunderschön, da würde ich gerne einmal hinfliegen und mit dem Zug durchs Land reisen. Aber auch Europa ist wunderschön, Paris & Marseille sind tolle Städte, die sich mehr als lohnen für einen Besuch. Ich hatte mit diesen Dokus meinen Spaß und schon ein Stück weit ein Fernweh bekommen, am liebsten würde ich direkt losfahren.

