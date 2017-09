Der Purist: Highend-Modellbahn: Fahrzeuge – Gleise – Landschaft ist ein Buch aus dem Klartext Verlag von 2017.

Der Purist: Highend-Modellbahn: Fahrzeuge – Gleise – Landschaft: Der Purist – damit kann im Modellbahnwesen nur einer gemeint sein: Willy Kosak. Jetzt endlich lässt sich sein modellbauerisches und fotografisches Schaffen aus vielen Jahrzehnten in einem Prachtband der Extraklasse genießen. Das Buch zeigt in drei Hauptabschnitten, was Eisenbahn-Modellbau heute bedeutet: Gleisbau, der sich kompromisslos am Vorbild orientiert, Fahrzeugbau, dessen Detaillierungstiefe das in H0 Machbare auslotet, und Landschaftsbau, der die Grenze zwischen Natur und ihrer Nachbildung verschwimmen lässt. Das alles erläutert von ausführlichen Texten, sodass alle Bauschritte für den Leser leicht nachvollziehbar sind. Highend-Modellbahn für Perfektionisten – und für Träumer und Genießer.

Als Kind hatte ich selbst mal eine Modellbahn, mich hat das damals auch begeistert, doch war es dann viele Jahre ruhig darum und mich hat die Eisenbahn nicht wirklich großartig interessiert bis ich dann die Anlage bzw. den Besitz von einem Bekannten gesehen habe, der so unendlich viel gesammelt hat und gerade dabei ist seine Anlage zu planen und aufzubauen, daher hatte ich Interesse an diesen Büchern um einfach mal zu sehen wie man anfängt, was man planen kann und um sich die ein oder andere Idee zu holen. Was dieses Buch dann bietet ist der absolute Oberhammer, Ideen und Umsetzungen ohne Ende, Erklärungen die so tief ins Detail gehen, dass ich irgendwann aufgegeben habe, das Buch ist also definitiv für Menschen die extrem viel Ahnung haben und sich ihre Anlage aufbauen, für Leien, wie mich ist es nichts oder nur weniger etwas. Das soll nichts schlechtes bedeuten, das hat mir nur gezeigt wie komplex das Thema ist und ich beschäftige mich jetzt wieder etwas mehr damit, das hat das Buch bei mir geschafft. Wenn Du also, wie mein Bekannter, eine Anlage hast und diese aufbauen oder umbauen möchtest, ist dieses Buch ein absolutes MUSS für Dich.

8,5 von 10 Dampfloks