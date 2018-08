Der Pumpkin Plan: Die Strategie für Unternehmenswachstum ist ein Buch aus dem Verlag Barbara Budrich vom 13. August 2018.

Der Pumpkin Plan: Die Strategie für Unternehmenswachstum: Ein absolut bemerkenswertes Buch. … Jeder von Euch – Ihr Unternehmer und Selbstständigen – lest es! Lest es jetzt! MICHAEL E. GERBER, Autor des Buches The E-Myth Viele Unternehmen scheitern – oft innerhalb der ersten fünf Jahre nach Gründung. In diesem Existenzkampf sehen die Selbstständigen für sich häufig nur den Ausweg des Selbst-und-ständig-Arbeitens. Sie jagen im Hamsterrad in hohem Tempo durch den Alltag und kommen doch nicht voran. Das führt zu Frust, zu Erschöpfung und niemals aus der Sackgasse.

Mike Michalowicz kennt dies aus eigener Erfahrung: Sein erstes Unternehmen machte ordentliche Umsätze – und doch war nie genug Geld übrig. Er war im Dauereinsatz, kämpfte um jeden Kunden und um jeden Auftrag. In dieser Situation der beständigen Überforderung stieß er plötzlich und unerwartet auf eine Quelle der Inspiration: Kürbisbauern. Mike Michalowicz erkannte, was ein erfolgreicher Kürbiszüchter mit erfolgreichen Unternehmenslenkern gemein hat. Und entwickelte daraus den Pumpkin Plan. Denn die gleiche Systematik, mit der gigantische Riesenkürbisse gezüchtet werden, lässt sich hervorragend anwenden, um ein erfolgreiches und gesundes Unternehmen zu führen – langfristig, mit Freude und Lebensqualität.

Ich als selbständiger hatte großes Interesse an dem Buch und muss sagen, dass der Autor wirklich weiß wovon er spricht, ich fand das Buch sehr detailliert erklärt, allerdings als Beispiel dann auch immer was mit Kunden, was nicht so wirklich auf mich zugetroffen ist. Wer also einen Betrieb mit viel Kundenkontakt führt wird in diesem Buch ein großes Highlight finden.

8,0 von 10 Selbständigen