Der Positiv-Effekt: Mit einer Umstellung der Einstellung das Management revolutionieren

Der Positiv-Effekt: Psychologen, Ärzte und Sportler wissen längst, welche Kraft im Vertrauen ins eigene Können liegt. Doch obwohl Schlagworte wie positives Denken weit verbreitet sind, wird dieses Wissen in einem Bereich noch erstaunlich wenig genutzt: in der Arbeitswelt. Sven Voelpel und Fabiola Gerpott stellen nun erstmals die Wirkungsweise des Positiv-Effekts vor, mit dem Führungskräfte aller Ebenen das Management revolutionieren. Selbstmanagement, Mitarbeiterführung, Strategie: Der Positiv-Effekt bietet konkrete Handlungsempfehlungen für alle Führungsaufgaben.

Diese innovative und wissenschaftlich belegte Methode ist ein Grundkurs in angewandter Psychologie. Wer weiß, wie man negative Ereignisse und Probleme ins Positive wendet, wird mit seinem Team Spitzenleistungen erzielen. Kostenloses E-Mail-Coaching inklusive!

Ich fand das Buch recht interessant, vor allem weil sich diese „Positiv Effekt“ eben nicht nur auf Management und Arbeit bezieht, man das durchaus auch für sein eigenes Leben nehmen kann, sich selbst den Spiegel vorhalten kann und sich eben auch fragen kann ob man nicht besser durchs Leben kommt wenn man eine andere, fröhlichere und freundlichere Einstellung an den Tag bringt. Im Grunde ist es das schon, im Grunde kann man das so leicht sagen, natürlich will ich euch den Inhalt des Buches nicht vorweg nehmen, es wird schon etwas detaillierter, auf jeden Fall kann ich es empfehlen, einfach auch um mal einen anderen Ansatz in eurem Unternehmen zu setzen, denn Freude und gute Laune steigert meiner Meinung nach auch die Produktivität.