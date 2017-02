Der Papst: Sendung und Auftrag: Der Präfekt der Glaubenskongregation, Gerhard Kardinal Müller, ermöglicht in seinem neuen Buch einen Zugang zu den theologischen und historischen Dimensionen eines einzigartigen Amtes in der Welt. Aus einem sehr persönlichen Blickwinkel heraus und aus der konkreten täglichen Erfahrung an der Seite des Papstes werden alle Dimensionen angesprochen, die notwendig sind für ein tieferes Verstehen dieses sichtbaren Prinzips der Einheit der Kirche. Im Jahr des Gedenkens an die Reformation wird auch die kontroverse Auseinandersetzung der Jahrhunderte in ihren jeweiligen historischen Kontext gestellt. Ein Amt, das fasziniert und provoziert, das die Welt bewegt und mitreißt. Dieses Buch entlarvt Vorurteile und Klischees und legt den wahren Grund des Papstamtes frei.

Der Papst ist die höchste moralische Autorität, das habe ich irgendwann mal gehört und direkt im Vorwort von diesem Buch wieder gelesen. Ich finde diesen Satz schon sehr interessant und musste damals, ich glaube ich war noch sehr jung, darüber nachdenken. Ich habe mich auch immer gefragt was der Papst eigentlich für Gläubige genau bedeutet. Mir ist der Glaube ja nicht zugänglich, ich habe einfach andere Überzeugungen, aber ebenso habe ich Respekt vor Menschen die eben daran glauben, für die auch der Papst diese Institution der Autorität bedeutet.

Mir war das Buch letztendlich zu detailliert, dennoch habe ich einen guten Überblick bekommen was das Amt des Papstes und alles drumherum bedeutet, ich denke, dass ich jetzt darüber besser bescheid weiß und glaube ebenso, dass dieses Buch für Gläubige schon ein Highlight sein wird, für die von euch, die, ich sage es mal lapida, Fans vom Papst sind. Ich fand es insgesamt klasse, nur eben zu Detailreich für meine Zwecke, aber ich kann dir sehr empfehlen selbst mal reinzuschauen und dir ein eigenes Bild zu machen.